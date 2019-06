Monster Hunter: World - Iceborne: Die eiskalte Story im Überblick - 4Players.de

Im Vorfeld der E3 2019 hat Capcom einige Neuigkeiten über Monster Hunter: World - Iceborne verraten und den Story-Trailer veröffentlicht.Iceborne knüpft an das Ende der Storyline des Hauptspiels an und lässt die Spieler erneut der Forschungskommission beitreten, um ein unbekanntes Land zu erkunden - dieses Mal die Raureifweite, die dann größte Karte im Spiel. Nach einer Sichtung von Legiana im Uralten Wald reist die Kommission über das Wasser in das frostige, eisige, Schnee bedeckte Klima des neuen Gebietes. Als Pioniere errichtet die Gruppe in der Raureifweite eine neue Basis, genannt Seliana, die als warme Oase zur Vorbereitung auf die neuen Abenteuer dient.Der Umfang von Monster Hunter: World - Iceborne soll vergleichbar mit dem Hauptspiel sein. Neue Monster sowie einige altbekannte Vertreter werden auf der Bildfläche erscheinen: "Tigrex, eine frenetische Kreatur und Fans aus früheren Monster-Hunter-Titeln bekannt, zaubert in Iceborne unberechenbare Kampfbewegungen auf die Bildschirme, und hält Hunter in ständiger Bewegung. Die kreischende Legiana, eine neu entdeckte, extreme Variante der Legiana aus Monster Hunter: World, wird von weißem Reif bedeckt, den sie nutzt, um die Luft um sich herum in klirrende Kälte zu hüllen und Hunter zu attackieren.""Hunter-Neulinge und Serienfans haben auf der diesjährigen E3 erstmals die Chance, eine Demo zu Monster Hunter World: Iceborne zu spielen. Diese bietet drei verschiedene Quests, alle 14 Waffentypen und brandneue Gameplay-Optionen wie etwa neue Waffenkombinationen und Features sowie die Klammerklauen-Funktion der Schleuder. Zur Quest-Auswahl stehen der Großjagras-Auftrag aus Monster Hunter: World für Einsteiger, der brandneue, gehörnte Wyvern Banbaro für erfahrene Spieler oder der wiederkehrende Serienliebling Tigrex für die mutigsten aller Hunter."Monster Hunter: World - Iceborne wird am 6. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Veröffentlichung für PC folgt im "Winter".Für Iceborne wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Spieler können einige Neuerungen wie etwa die erweiterte Schleuder und Waffenaktualisierungen sofort nutzen, müssen allerdings die Hauptstory bis Jägerrang 16 abgeschlossen haben, um Zugriff auf die neue Iceborne-Story und Quests zu erhalten. Besitzer von Monster Hunter: World können die Monster Hunter World: Iceborne-Erweiterung als digitalen Download zum unverbindlichen Verkaufspreis von 39,99 Euro erhalten. Eine Digital Deluxe-Fassung, die sowohl die Erweiterung als auch eine Auswahl kosmetischer Items erhält, wird zum unverbindlichen Verkaufspreis von 49,99 Euro angeboten. Neueinsteiger greifen zur Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, die digital zum unverbindlichen Verkaufspreis von 59,99 Euro erscheinen wird und sowohl das vollständige Originalspiel als auch die Iceborne-Erweiterung enthält. Die Monster Hunter World: Iceborne Master Edition wird darüber hinaus am 6. September 2019 im Einzelhandel als physische Disc-Version erscheinen.