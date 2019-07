Monster Hunter: World - Iceborne: Weitere Inhalte als (kostenlose) Updates; PC-Version im Januar 2020 - 4Players.de

Capcom wird die PC-Version von Monster Hunter: World - Iceborne im Januar 2020 via Steam veröffentlichen. Bisher war stets ganz allgemein der "Winter" genannt worden. Die Erweiterung erscheint bereits am 6. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Um Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Neue Features wie die Schleuder- und Waffenupdates sind mit Iceborne sofort verfügbar. Auf die neue Story und Quests haben Spieler erst nach Abschluss der Hauptgeschichte ab Jägerrang 16 Zugriff.In einem Interview mit Gamersky via PCGamesN bestätigten Sakamoto Ryusan (Producer) und Kaname Fujioka (Executive Director), dass Monster Hunter: World keine weiteren Inhaltsupdates nach der Veröffentlichung von Iceborne mehr erhalten wird. Stattdessen sollen für Iceborne regelmäßig neue (kostenlose) Erweiterungen erscheinen, wie zum Beispiel neue Monster. Im Prinzip wird Capcom den Update-Plan von Monster Hunter: World bei Monster Hunter: World - Iceborne fortsetzen.Vom 20. bis 24. August 2019 wird man auf der gamescom 2019 am Capcom-Stand (Halle 7.1, Standnr. B041/A040) neue Iceborne-Missionen antesten können. Insgesamt stehen 48 Anspielstationen zur Verfügung. Capcom: "Dabei könnt ihr die neue Inhalte, die auf der Gamescom erstmals außerhalb Japans in freier Ingame-Wildbahn erlebbar sein werden, allein oder im kooperativen Mehrspielermodus ausprobieren. Insgesamt stellen wir für euch 48 Anspielstationen zur Verfügung."Letztes aktuelles Video: Glavenus Trailer