Monster Hunter: World - Iceborne: Drachenältester Velkhana steigt in die Lüfte - 4Players.de

Capcom hat anlässlich der gamescom ein neues Video zu Monster Hunter: World - Iceborn veröffentlicht, das den Drachenältesten Velkhana vorstellt, auf den nicht nur Messebesucher am Capcom-Stand in Halle 7.1, A041/B040, sondern auch Zuhause gebliebene PlayStation-4- und Xbox-One-Besitzer ab dem 6. September 2019 und PC-User ab Januar 2020 Jagd machen können:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Velkhana TrailerWeiter heißt es vom Publisher: "Iceborne bietet Huntern eine Vielzahl neuer Monster und Subspezies - heute bestätigt Capcom zwei neue Kreaturen enthüllt, die künftig in Iceborne ihr Unwesen treiben. Der explosive Wyvern Brachydios ist ein wiederkehrender Fan-Liebling, der für seine pyrotechnischen Schleimattacken bekannt ist. Namielle, eine mysteriöse, neue Drachenälteste, kämpft mit mächtigen Wasserattacken. Zudem gibt es neue Informationen zum neuen Flagschiffmonster Velkhana: Der Eisatem dieses Drachenältesten lässt mitten auf dem Kampffeld Eissäulen entstehen, die Hunter im Kampf taktisch nutzen können.Im Rahmen eines Updates erhalten ab dem 4. September alle Spieler von Monster Hunter: World sowie von Iceborne die Guardian-Rüstung als kostenlosen DLC. Dieses aufrüstbare Set bietet höhere Verteidigungswerte und hilfreiche Fertigkeiten, die helfen, in der Neuen Welt zu überleben. Die Rüstung kann schon ab Beginn von Monster Hunter: World angelegt werden, und wurde insbesondere für neue Hunter gestaltet, um ihnen zu helfen, in der Hauptstory des Spiels Fortschritte zu erzielen.Im wahrsten Sinne des Wortes hilfreich wird die neue Funktion 'Hunter Helper', die Hunter dafür belohnt, sowohl Spieler in niedrigen als auch hohen Rängen zu unterstützen. Hilfreiche Hunter erhalten exclusive In-Game-Trophäen, wenn sie Spielern helfen, deren Rangstufe unter ihrer eigenen liegt."