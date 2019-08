Monster Hunter: World - Iceborne: Betatest auf PS4 und Xbox One mit vier Quests steht an - 4Players.de

In dem anstehenden Betatest von Monster Hunter: World - Iceborne auf PlayStation 4 und Xbox One wird man vier Quests ausprobieren können.Capcom: "Zusätzlich zu den bereits in vorigen Betas verfügbaren Quests, in denen der Groß-Jagras (Anfänger), Banbaro (Fortgeschrittene) und Tigrex (Experten) gejagt werden, können Spieler erstmals gegen das mysteriöse Flagschiff-Monster des Spiels, Velkhana, antreten. (...) Ähnlich wie in bisherigen Beta-Sessions können Hunter auch nun alle 14 Waffentypen in den vier Quests sowie dem Trainingsbereich ausprobieren. Die Waffen bieten die neuen Iceborne -Features, sowie die neuen Fähigkeiten der Schleuder, darunter die Klammerklaue. Mit dem erstmaligen Abschluss jeder Quest erwerben Hunter insgesamt bis zu vier Belobigungs-Pakete, die ihnen nach Veröffentlichung in der Vollversion der Erweiterung Iceborne zur Verfügung stehen."Die Beta auf PlayStation 4 ist von Freitag, dem 30. August ab 09:00 Uhr MESZ bis Montag, 2. September um 08:59 Uhr MESZ verfügbar. Auf Xbox One wird der Betatest von Montag, 2. September ab 09:00 Uhr MESZ bis Donnerstag, 5. September um 08:59 Uhr MESZ laufen. Die Beta-Clients soll man bereits vorher runterlanden können. Das Hauptspiel (Monster Hunter: World) wird nicht benötigt, um die Beta von Iceborne spielen zu können.Monster Hunter: World - Iceborne erscheint am 6. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version folgt im Januar 2020. Um Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Neue Features wie die Schleuder- und Waffenupdates sind mit Iceborne sofort verfügbar. Auf die neue Story und Quests haben Spieler erst nach Abschluss der Hauptgeschichte ab Jägerrang 16 Zugriff.Letztes aktuelles Video: Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds - Kooperations-Trailer