Monster Hunter: World - Iceborne: Zinogre und Namielle zeigen sich im Trailer - 4Players.de

Capcom hat einen weiteren Trailer zu Monster Hunter: World - Iceborne veröffentlicht. Das Video zeigt die Rückkehr von Zinogre (Donnerwolf-Wyvern) und erlaubt einen Blick auf den Drachenältesten Namielle, der Wasser basierte Attacken ausstößt. Zusätzlich sind nochmals Eindrücke von jedem neuen Monster, wiederkehrenden "Fanliebling", Drachenältesten, jeder Subspezies und jeder Monstervariante, die (bis jetzt) für Iceborne enthüllt wurden, zu sehen."Zinogre ist das neueste Monster, das dem Line Up der riesigen Erweiterung hinzugefügt wurde - es wartet mit seinen Elektroattacken auf mutige Hunter. Spieler sollten ihre Meisterrang-Fähigkeiten nutzen und extreme Vorsicht walten lassen, wenn Zinogre sich im wahrsten Sinne des Wortes auflädt. Der Trailer erlaubt weiterhin einen ersten detaillierten Blick auf Namielle, einen brandneuen Drachenältesten, der Wasser unter Hochdruck auf arglose Hunter schießt. Spieler sollten sich von der farbenprächtigen Erscheinung dieses zweiten, in Iceborne entdeckten Drachenältesten nicht täuschen lassen. Hunter können sich auf eine ganze Sammlung neuer Monster und Subspezies freuen, wenn diese riesige Erweiterung veröffentlicht wird - und es gibt immer noch mehr zu enthüllen", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Zinogre TrailerIn dem anstehenden Betatest von Monster Hunter: World - Iceborne auf PlayStation 4 und Xbox One wird man vier Quests ausprobieren können ( wir berichteten ). Die Beta auf PlayStation 4 ist von Freitag, dem 30. August ab 09:00 Uhr MESZ bis Montag, 2. September um 08:59 Uhr MESZ verfügbar. Auf Xbox One wird der Betatest von Montag, 2. September ab 09:00 Uhr MESZ bis Donnerstag, 5. September um 08:59 Uhr MESZ laufen. Die Beta-Clients soll man bereits vorher runterlanden können. Das Hauptspiel (Monster Hunter: World) wird nicht benötigt, um die Beta von Iceborne spielen zu können.Monster Hunter: World - Iceborne erscheint am 6. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version folgt im Januar 2020. Um Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Neue Features wie die Schleuder- und Waffenupdates sind mit Iceborne sofort verfügbar. Auf die neue Story und Quests haben Spieler erst nach Abschluss der Hauptgeschichte ab Jägerrang 16 Zugriff.