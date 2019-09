Monster Hunter: World - Iceborne: Rajang im ersten (kostenlosen) Inhaltsupdate - 4Players.de

Capcom möchte Monster Hunter: World - Iceborne auch nach dem Verkaufsstart mit kostenlosen Inhaltsupdates versorgen ( wir berichteten ). Nun hat der Publisher den ersten Monster-Zusatzinhalt für Oktober 2019 angekündigt . Das besagte Update wird sich um Rajang drehen.Monster Hunter: World - Iceborne erscheint am 6. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit. Die PC-Version folgt im Januar 2020. Um Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Neue Features wie die Schleuder- und Waffenupdates sind mit Iceborne sofort verfügbar. Auf die neue Story und Quests haben Spieler erst nach Abschluss der Hauptgeschichte ab Jägerrang 16 Zugriff.Letztes aktuelles Video: Rajang Trailer