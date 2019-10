Monster Hunter: World - Iceborne: Leon, Claire und Mr. X als Gäste: Kooperationsquest mit Resident Evil 2 - 4Players.de

Capcom hat eine Kooperationsquest mit Resident Evil 2 (Remake) in Monster Hunter: World - Iceborne angekündigt. Leon und Claire schließen sich im November der Jagd auf PlayStation 4 und Xbox One an. Aber nicht nur die beiden Resident-Evil-Charaktere erscheinen in der Monster-Hunter-Welt, auch Mr. X und der Tofu-Block werden dabei sein. Einen Blick auf diese Kooperation könnt ihr im folgenden Trailer werfen. Weitere Informationen wurden nicht verraten.Letztes aktuelles Video: Resident Evil 2 Leon and Claire CollaborationDie Erweiterung Monster Hunter: World - Iceborne ist für PS4 und Xbox One bereits erhältlich. Die PC-Umsetzung soll im Januar 2020 folgen.