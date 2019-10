Monster Hunter: World - Iceborne: PC-Umsetzung hat einen Releasetermin - 4Players.de

Die PC-Umsetzung des Action-Adventures Monster Hunter: World - Iceborne erscheint am 9. Januar 2020. Den Releasetermin hat Capcom in einer Pressemitteilung bestätigt. Dort heißt es zu den technischen Verbesserungen:"Die PC-Version von Iceborne bringt neue Features wie hochaufgelöste Texturen, anpassbare Grafik-Einstellungen und DirectX-12-Unterstützung. Die Maus- und Tastatur-Steuerung wurde weiter verbessert, um PC-Spielern ein einmaliges Spielerlebnis mit den vielen neuen Spielmöglichkeiten zu gewähren."Die Geschichte von Monster Hunter: World - Iceborne knüpft umgehend an die Ereignisse des Hauptspiels an und entführen den Spieler in die neu entdeckte Raureif-Weite. Dabei handelt es sich um ein schneebedecktes Areal, das mit zunehmendem Spielfortschritt weitere Abschnitte offenbart und zugänglich macht.Auf PS4 und Xbox One erschien Iceborne bereits im September und konnte in unserem Test einen Gold-Award abräumen.Letztes aktuelles Video: Resident Evil 2 Leon and Claire Collaboration