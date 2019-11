Monster Hunter: World - Iceborne: Höllen-Zinogre im zweiten Inhaltsupdate - 4Players.de

Capcom hat das zweite "kostenlose Titel-Update" für Monster Hunter: World - Iceborne näher vorgestellt. Mit dem Update wird eine "besondere Aufgabe" in der Neuen Welt rund um ein neues Monster (Höllen-Zinogre) hinzugefügt . Ebenso mit dabei sind neue Waffen und Rüstungssets, eine neue Region in dem Endgame-Areal "Leitlande" (Tundra Region), die Rückkehr der saisonalen Feste in Astera und Seliana sowie die zweite Runde der Quests mit Bezug zu Horizon Zero Dawn für PlayStation-4-Spieler. Das Update wird am 5. Dezember 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Capcom : "Höllen-Zinogre hat eine symbiotische Verbindung mit den Dracophag-Käfern, die er wie Kugeln "frei - lässt". Wird im Licht sogar noch gefährlicher!"Letztes aktuelles Video: Stygian Zinogre