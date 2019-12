Monster Hunter: World - Iceborne: Das zweite Update steht bereit - 4Players.de

Das zweite kostenlose Update für Monster Hunter: World - Iceborne ist auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Es umfasst eine Subspezies des Zinogre, einen kampfgehärteten Drachenältesten, eine neue Region für die Leitlande und die Fortsetzung der Horizon-Zero-Dawn-Partnerschaft (nur auf PS4). Das vollständige Change-Log findet ihr hier "In Iceborne sahen sich Spieler erstmals mit dem Zinogre und seinen elektrischen Attacken konfrontiert - nun erwartet sie eine noch Furcht erregendere Variante. Der Höllen-Zinogre verursacht Drachen-Element-Schaden, so dass sich Meisterrang-Jäger eine gute Strategie zurechtlegen müssen, um ihn zu bezwingen. Wer ihn meistert, erhält allerdings wertvolle Materialien, um sich eine schlagkräftige rot-schwarze Rüstung zu schmieden.""Die neue Tundra erweitert die Leitlande, das Endspiel-Areal von Iceborne, um eine schneebedeckte Landschaft, in der Monster wie der Barioth und der Viper-Tobi-Kadachi lauern. Mit Materialien, die man nur in der Tundra aufspüren kann, kann das Maximallevel der Waffen-Augmentation angehoben werden. Neben dem Höllen-Zinogre und der Tundra dürfen sich Spieler auch auf den kampfgehärteten Ruinen-Nergigante, einen schier unbezwingbaren Widersacher, freuen.""Jäger-Neulinge, die sich durch die Haupthandlung von Monster Hunter: World kämpfen, erhalten im neuesten Update Verteidiger-Waffen für alle 14 Waffengattungen. Diese Waffen können in der Schmiede hergestellt und verbessert werden. Zusammen mit der Wächterrüstung können Neueinsteiger so Monster Hunter: World schneller beenden und Zugang zu den umfangreichen Inhalten der Iceborne-Erweiterung bekommen.""Die zweite Runde der Partnerschaft-Quests zu Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds startet am 12. Dezember um 13 Uhr. Iceborne-Spieler können neue Ausrüstungsgegenstände craften, die auf der Rüstung von Aloy basieren, und ihre Sturmschleuder aus der November-Quest verbessern. Palicos können eine nach der Frostklaue entworfene Ausrüstung erhalten. Außerdem folgt eine dritte Runde exklusiver Quests für PS4-Spieler am 27. Dezember. In dieser Quest-Reihe können Spieler Materialien sammeln, um das Banuk α+ Rüstungsset zu schmieden. Iceborne-Spieler können außerdem Aloy's Bogen und ein Felyne-Wächter-Set aus Monster Hunter: World mit Meisterrang-Werten versehen."Letztes aktuelles Video: Stygian Zinogre