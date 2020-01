Monster Hunter: World - Iceborne: Capcom gibt geplante Inhalte der kommenden Monate bekannt

Wie gematsu aufgefallen ist, hat Capcom zwei Roadmaps zu Monster Hunter: World - Iceborne veröffentlicht, die den Fahrplan der kommenden Monate aufgezeichnen. Darauf ist zu sehen, welche neuen Inhalte jeweils für die Konsolen- als auch die PC-Versionen hinzukommen, und wo u.a. darauf hingewiesen wird, das ab Mai alle Veröffentlichungen auf sämtlichen Plattformen zur selben Zeit erscheinen sollen.PS4- und Xbox-One-Spieler nehmen vom 24. 1. bis 13. 2. etwa an einem Event teil, erhalten noch im Januar eine neue Rüstung und jagen ab März neue Monstervarianten - im Mai soll dann ein bei Fans beliebtes Monster auch im aktuellen Monster Hunter zur Jagd freigegeben werden.PC-Jäger begegnen hingegen noch im Januar Rajang, während bis 12. März auch Safi'jiiva und Stygian Zinogre hinzukommen. Sie erhalten in den kommenden zwei Monaten außerdem Zugang zu zwei neuen Gebieten, bevor im April auch auf Steam zwei Monstervarianten hinzustoßen.Alle Einzelheiten findet ihr in den Roadmaps für die Konsolen- und die PC-Version Letztes aktuelles Video: Der Einstieg PC