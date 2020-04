Monster Hunter: World - Iceborne: PC-Update #3: Zorniger Rajang und Wütiger Brachydios

Es wurden viele neue Anhänger hinzugefügt.

Von einigen bereits mächtigen Talismanen gibt es jetzt noch stärkere Varianten: Zorn-Talisman V, Kraft-Talisman V, Macht-Talisman III, Hetzer-Talisman V.

Kleine Fehlerkorrekturen und Optimierungen."

Für die PC-Version von Monster Hunter: World - Iceborne ist das dritte Update veröffentlicht worden. Der "Wütige Brachydios" und der "Zornige Rajang" werden mit dem Patch (Titel-Update #3) hinzugefügt. Beide Monster erscheinen in neuen "Besonderen Aufgaben" nach dem Abschluss der Hauptgeschichte von Iceborne und dem Freischalten des Tundrabioms der Leitlande. Es folgen die Patch-Notes von Capcom "[Neue Varianten-Monster: Zorniger Rajang und Wütiger Brachydios]Um dich diesen beiden supermächtigen Rohlingen stellen zu können, musst du zuerst die Geschichte von Iceborne sowie die Besonderen Aufgaben, die die Leitlande vollständig erweitern, abschließen und dann den mysteriösen Roten Drachen untersuchen. Danach kannst du dich mit der Spurenleserin unterhalten, die dich mit zwei weiteren Besonderen Aufgaben versorgen wird: Zorniger Rajang und Wütiger Brachydios. Diese beiden Monster werden nicht leicht aufgeben, aber die Belohnungen werden den Kampf mehr als wert sein. Die Rüstung aus Zorniger-Rajang-Materialien hat einen kühlen, ursprünglichen Stil und der Setbonus verbessert eine mehr als angemessene Fähigkeit namens "Heldentat", die Bonusangriffskraft sowie -verteidigung gewährt, wenn deine Gesundheit unter einen bestimmten Wert fällt – eine Ladung "zornigen" Adrenalins, die in der Not hilft! Die Wütiger-Brachydios-Rüstung verfügt über Setboni, die dem Monster alle Ehre machen und explosive Angriffe verstärken. Seine Waffen strahlen Stil aus und haben das schleimige Aussehen des Monsters. Viel Glück... Du wirst es brauchen![Neue Dinge für Deinen Raum]Entspanne dich nach einem langen Tag in deinem Raum mit brandneuem kostenpflichtigen DLC, darunter verschiedene Einrichtungsoptionen und neue Hintergrundmusik, die du auf dem Phonographen abspielen kannst.[Neues Leitlande-Objekt: Bannball]Das mächtige neue Objekt "Bannball" kann in den Leitlanden genutzt werden, um jedes beliebige nervige große Monster aus der Expeditionssitzung zu vertreiben. Erwarte das Unerwartete und nimm ein paar davon mit auf deinen nächsten Ausflug in die Leitlande. Oh, und sei dir gewahr, dass nur der Quest-Leiter den Bannball einsetzen kann.[Neue Stufenbegrenzung für Meisterrang-Rüstung]Überschreite die aktuelle Stufenbegrenzung für Meisterrang-Rüstungssets! Die neue Begrenzung für Rüstungssets unterscheidet sich je nach Seltenheit deines Sets, erlaubt aber auf jeden Fall Verbesserungen bis Stufe 20, sollte das Set Seltenheit 12 haben.[Dekorwaffen-System]Wie schon bei den Dekorrüstungen kannst du auch bei den Dekorwaffen die Werte deiner Lieblingsausrüstung behalten und ihr gleichzeitig ein frisches Aussehen verpassen. Das Dekorwaffen-System wird Schritt für Schritt über Updates eingeführt, beginnend am 9. April mit der Spielversion 13.01.00 – weitere Optionen werden mit künftigen Updates verfügbar.[Umsatz-Optionen des Dampfwerks]Am Dampfwerk wurden ein paar Änderungen vorgenommen, darunter eine Umsatz-Option, eine Option zur Aktivierung eines automatischen Modus nach Erreichen des Grenzbereichs sowie die Möglichkeit, Belohnungen in der Runde einzusammeln, bevor das Dampfwerk den Grenzbereich erreicht.[Verbesserungen der Jägerhilfe-Funktion]Das "Jägerhilfe"-System wurde verändert, um mehr Spieler als je zuvor miteinzubeziehen. Zusätzlich zu Belohnungen für die Unterstützung neuerer Jäger durch die niedrigen und hohen Ränge gibt es jetzt auch Belohnungen, wenn man Meisterrang-Jägern hilft, deren Rang niedriger als der eigene ist. Durch Meisterrang-Aufträge kannst du Geschnittene Feensteine erhalten, während dir in anderen Meisterrang-Quests Königsrüstkugeln winken.[Weitere Updates]