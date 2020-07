Monster Hunter: World - Iceborne: Schwarzer Drache Alatreon im Anflug

Screenshot - Monster Hunter: World - Iceborne (PC, PS4, One)

Ursprünglich hätte der legendäre Drache Alatreon bereits im Mai als Teil des vierten großen Titel-Updates in Monster Hunter: World - Iceborne Einzug erhalten sollen. Aufgrund der COVIT-19-Pandemie musste der Start allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Doch nun hat das Warten ein Ende: Am 9. Juli soll die Aktualisierung auf Version 14.00 auf PlayStation 4, Xbox One und PC bereitstehen.Neben Alatreon wird das Update auch den Frosthauer-Barioth als neues Monster beinhalten. Außerdem sollen neue Schmelzoptionen, Einrichtungen, Musik, Anhänger und Kartendesigns für Jagdgruppen hinzugefügt sowie Fehlerkorrekturen und Anpassungen an der Spielbalance vorgenommen werden. Alle Einzelheiten dazu gibt's auf der offiziellen Website , die aktuelle Roadmap hier:Darüber hinaus gibt Capcoms Social Media & Community Manager Yuri Araujo auf dem PlayStation Blog schon mal Kampftipps gegen Alatreon sowie einen Vorgeschmack auf die nächsten beiden In-Game-Events: "Während Alatreon im Fokus des Title Update #4 steht, arbeiten wir an ein paar anderen Spezial-Events, die in den nächsten Wochen starten.Das erste ist das Sizzling Spice Fest, unser Sommer-Event, das im HUB von Seliana stattfindet. Beim Event gibt es viele Federn, Fleischgerichte und jede Menge Ausrüstung zum Craften. Und wie immer gibt es neue Armor Set, Layered Armor, Palico Gear, Weapon Pendants und mehr! Das Sizzling Spice Fest startet am 22. Juli, 02:00 Uhr und geht bis 07. August, 01:59 Uhr.Das zweite Event ist eine zeitexklusive Event Quest, bei der ihr ein Variant Monster jagen werdet, das kürzlich von der Gilde entdeckt wurde: Frostfang Barioth. Dieser kalte Unhold fordert euch in Hoarfrost Reach mit verbesserten eisbasierten Atemangriffen und sogar der Fähigkeit heraus, den Boden unter euch komplett einzufrieren. Dadurch erhaltet ihr auch den Frostbind-Status. Stellt sicher, dass ihr ausreichend heiße Getränke, Nullbeeren und eine starke Eisresistenz-Rüstung im Gepäck habt, wenn ihr diese Herausforderung annehmt. Die Event Quest nennt sich 'The Last White Knight' und ist vom 07. August 02:00 Uhr bis 20. August 19 um 01:59 Uhr verfügbar."Letztes aktuelles Video: Alatreon Trailer