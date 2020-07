Monster Hunter: World - Iceborne: Viertes Update verfügbar: Alatreon, Frosthauer-Barioth und Seliana-Event

Für Monster Hunter: World - Iceborne ist das vierte (kostenlose) Titel-Update auf PC via Steam, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Mit dem Update feiert der "Feuerschwarze Drache Alatreon" sein Debüt. Bevor man die "Besondere Aufgabe" angehen kann, muss man mindestens MR 24 erreicht und die Safi'jiiva-Aufklärungsquest abgeschlossen haben.Auch das neue "Varianten-Monster Frosthauer-Barioth" taucht im Spiel auf. Der Frosthauer-Barioth durchstreift die Raureif-Weite für eine begrenzte Zeit in der Event-Quest "Der letzte weiße Ritter", die vom 7. August bis zum 19. August (UTC) zur Verfügung stehen wird (für alle Jäger mit mindestens MR 24). Außerdem werden neue Schmelzoptionen, Einrichtungen, Musik, Anhänger und Kartendesigns für Jagdgruppen hinzugefügt sowie Fehlerkorrekturen und Anpassungen an der Spielbalance vorgenommen werden ( zum Change-Log ).Capcom schreibt über Alatreon: "Eine gute Vorbereitung verhindert eine schlechte Leistung während der Jagd. Doch angesichts der Fähigkeit, zwischen den verschiedenen Elementen wechseln zu können, stellt Alatreon selbst die am besten ausgestatteten Jäger auf die Probe. Abhängig davon, ob Alatreon in den Elementarzustand Drache, Feuer oder Eis eingetreten ist, ändern sich seine Angriffe und Schwachpunkte und Jäger sind gezwungen ihre Taktik ständig anzupassen. Sobald der Drache seinen mächtigen Escaton-Urteil-Angriff vorbereitet hat, können nur diejenigen die ankommende Stoßwelle minimieren, die dazu beitragen, Schaden mit dem richtigen Element zu verursachen. Jäger, die diese drakonische Bedrohung bekämpfen wollen, sollten sich darauf vorbereiten, alle Elemente zu überstehen. Andernfalls riskieren sie, dass ihr Trupp auf Eis gelegt wird.""Der Frosthauer-Barioth taucht in einer begrenzt verfügbaren Event-Quest ab dem 7. August auf. Diese neue Barioth-Variante atmet einen eiskalten Windstoß aus, der den Boden gefrieren lässt und sowohl Beute als auch Jäger verlangsamt. Sogar Jäger, die glauben, die Oberhand im Kampf mit seinen Zähnen und Klauen zu haben, sollten sich vor dem Eis der Vergeltung hüten.""Alle Jäger, die mutig und geschickt genug sind, um diese Begegnungen zu überwinden, werden mit Materialien belohnt, mit denen sie brandneue Palico-Ausrüstung, Waffen, Rüstungen mit neuen Set-Bonus-Fähigkeiten und dekorative Anhänger schmieden können.""Vom 22. Juli bis 6. August wird der Sommer mit einem neuen saisonalen Seliana-Event gefeiert. Dazu gehören fleischige neue Mahlzeiten in der Kantine, vom Karneval inspirierte Dekorationen, saisonale Palico-Ausrüstungen und mehr. Jäger, die ihre Garderobe aufpeppen möchten, können Tickets aus Anmeldeboni, saisonalen Kopfgeldern und Event-Quests einlösen, um die neue Passion α + -Rüstung, neue mehrschichtige Rüstungen oder Hasenohren und vieles mehr zu erhalten."Letztes aktuelles Video: Titel-Update Ver 135