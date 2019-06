Mini-Mech Mayhem: Virtuelle Brettspielkämpfe für PSVR haben begonnen - 4Players.de

Aktualisierung vom 19. Juni 2019, 08:27 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 17. Juni 2019, 09:30 Uhr:

Mittlerweile hat FuturLab Mini-Mech Mayhem für PlayStation VR veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 19,99 Euro. Auf dem PlayStation Blog gibt Assistant Producer Toby Adam-Smith strategische Erklärungen und Tipps für das virtuelle Brett-Kampfspiel: "Eine Runde Mini-Mech Mayhem besteht aus zwei Phasen: der Planung und der Umsetzung. In der Planungsphase müsst ihr euch drei Aktionen überlegen: zwei Züge und einen Schuss, oder zwei Schüsse und einen Zug. Ihr wisst nicht, was die anderen Spieler vorhaben, deshalb müsst ihr die Aktionen eurer Gegner irgendwie vorhersagen, während ihr selbst euer bestes Pokerface aufsetzt.In der Umsetzungsphase seht ihr, wie die Züge nacheinander ausgespielt werden. An diesem Punkt könnt ihr mit besonderen Karten ins Geschehen eingreifen. Diese Eingriffe kosten Kraft, die ihr am Anfang jeder Runde bekommen, vom Spielbrett sammeln oder von einem anderen Spieler stehlen könnt. Insgesamt gibt es 25 Eingriffe, lest euch deshalb unbedingt die Anleitung in den Spieleinstellungen durch, um die Einzelheiten zu erfahren.Das Ziel des Spiels ist es, Victory Points (Siegpunkte) zu sammeln. Ihr benötigt drei davon, um zu gewinnen. Victory Points erhaltet ihr, indem ihr einen Gegner mit einem Geschoss oder Schubser vernichtet, oder indem ihr eine Runde auf dem Siegesfeld beendet. Sehen wir uns deshalb ein paar unserer teuflisch lustigen Lieblingsaktionen genauer an, mit denen ihr euch den einen oder anderen Punkt verdienen könnt." FuturLab werden ihr virtuelles Brett-Kampfspiel Mini-Mech Mayhem am 18. Juni 2019 exklusiv für PlayStation VR veröffentlichen. Vorbestellungen via PlayStation Store sind für 19,99 Euro möglich. Mitglieder von PlayStation Plus erhalten aktuell 15 Prozent Rabatt und zahlen so nur 15,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Plane zusammen mit deinem kleinen Mech-Kumpel eine fehlerlose Strategie und wundere dich anschließend, wie falsch sie war!Keine Sorge, mit ein paar Energie-Aktionen bringst du dein Team wieder auf Kurs. Oder du vertraust ganz auf deinen Instinkt und dein Geschick, um einen Sensationssieg zu landen!Dank eines Online-Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler bietet Mini-Mech Mayhem eine leicht zugängliche Strategie-Komponente, unterfüttert mit ausgereiften Mechaniken und herzerwärmendem Humor.Frei chatten mit der Möglichkeit zum 'Ausklinken' - das bedeutet in Kombination mit zahllosen Anpassungsoptionen für Mech und Avatar, dass du in einem sicheren und angenehmen virtuellen Spielraum tragen kannst, was du möchtest." Hier eine Kostprobe der taktischen Roboterschlachten:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer