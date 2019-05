Sigil: Geistiger Nachfolger der vierten Doom-Episode erscheint noch im Mai - 4Players.de

SIGIL FACT: The megawad was designed for original DOOM 1, which means there's no mouselooking or jumping allowed. If you do, you're cheating. Have fun! #DOOM #SIGIL



— 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) 27. Mai 2019

Nach mehreren Verschiebungen gibt Romero Games auf der offiziellen Seite jetzt einen Releasetermin für Sigil an - und der kommt überraschend schnell. Wie PC Gamer berichtet, erscheint der inoffizielle spirituelle Nachfolger der vierten Doom-Episode am 31. Mai für den PC und wird kostenlos über die offizielle Webseite angeboten. Wer sich für die Kombination aus Sigil und dem Buckethead Soundtrack entscheidet, wird mit symbolträchtigen 6,66 Euro zur Kasse gebeten.Sigil ist als Erweiterung für das erste Doom in seiner ursprünglichen Form gedacht, der so genannten Vanilla-Version. Das heißt im Klartext: "Das Umsehen mit der Maus und Springen sind nicht erlaubt. Tut man es doch, ist man ein Cheater", so Romero via Twitter.Erste Mitglieder der Doom-Community haben bereits Zugriff auf die Erweiterung und veröffentlichen bereits fleißig Videos sowie Speedruns.Letztes aktuelles Video: Trailer