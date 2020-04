A Fold Apart: Narratives Abenteuer mit Papierfalträtseln über eine Fernbeziehung erschienen

wird am 17. April 2020 für Apple Arcade auf iPhone, iPad, iPod Touch, Mac und Apple TV, PC ( Steam ) und Switch erscheinen. Das narrative Rätselabenteuer von Lightning Rod Games will eine emotionale Geschichte über eine Fernbeziehung im Papierfaltstil und Papierfalträtseln erzählen. Über fünfzig Rätsel sollen geboten werden. Außerdem soll man sich das Protagonisten-Paar aussuchen können.Die Entwickler schreiben: "Nachdem ihre Berufe sie zwingen, auseinanderzuziehen, versprechen sich ein*e Lehrer*in und ein*e Architekt*in, dass sie unbedingt eine glückliche Fernbeziehung führen wollen. Erlebe beide Seiten der Geschichte, während das Paar versucht, die Irrungen und Wirrungen seiner Kommunikation sowie die emotionalen Hochs und Tiefs seiner räumlichen Trennung zu meistern. Indem du die Papierrätsel in der handgemachten Welt des Paars umdrehst, faltest und entfaltest, kannst du ihm dabei helfen, die emotionalen Barrieren seiner Beziehung zu überwinden - doch kann seine Liebe das alles überstehen ...?"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer