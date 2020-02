Operencia: The Stolen Sun: Märchenhafter Dungeon-Crawler wird für PS4, Switch, Steam und GOG erscheinen

Der märchenhaften Dungeon-Crawler Operencia: The Stolen Sun wird am 31. März 2020 auf PlayStation 4 und Switch erscheinen. Außerdem wird es für PC auf Steam und im GOG.com erhältlich sein. Bisher war das Spiel nur auf Xbox One und im Epic Games Store verfügbar (seit März 2019). Zum Test : Eigentlich sind die Zen Studios ja für ihre Flippersimulationen (Zen Pinball, Pinball FX) bekannt. Mit Operencia: The Stolen Sun haben sie sich nun allerdings in klassische Rollenspielgefilde gewagt und einen schrittbasierten Dungeon-Crawler à la The Bard's Tale oder Wizardry veröffentlicht. Wie gut ihnen das gelungen ist, verrät der Test.Letztes aktuelles Video: Multiplattform Release-Trailer