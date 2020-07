El Hijo - A Wild West Tale: Schleichabenteuer erscheint auch für Stadia

Screenshot - El Hijo - A Wild West Tale (PC, PS4, Switch, One, Stadia) Screenshot - El Hijo - A Wild West Tale (PC, PS4, Switch, One, Stadia) Screenshot - El Hijo - A Wild West Tale (PC, PS4, Switch, One, Stadia) Screenshot - El Hijo - A Wild West Tale (PC, PS4, Switch, One, Stadia) Screenshot - El Hijo - A Wild West Tale (PC, PS4, Switch, One, Stadia) Screenshot - El Hijo - A Wild West Tale (PC, PS4, Switch, One, Stadia)

Das bereits für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigte Stealth-Abenteuer El Hijo - A Wild West Tale wird auch für Google Stadia erscheinen, wie Entwickler Honig Studios und Publisher HandyGames bekannt geben. Einen konkreten Termin gibt es allerdings auch hier noch keinen. Auf Steam kann man gewaltfreie Versteckspiel im Wilden Westen (zur Vorschau ) aber zumindest schon auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Als Sechsjähriger musst du dich als 'El Hijo' immer an den Gefahren in deiner Welt vorbeischleichen. Mit jeder Herausforderung gewinnst du mehr Selbstvertrauen und Gerissenheit und wirst immer besser dabei, an deinen Feinden vorbeizukommen. Auf deiner Reise findest du dich in einem abgelegenen Kloster, einem rauen und unversöhnlichen Wüstenstreifen und in einer Grenzstadt voller Verbrechen und Schurkerei wieder! Du bist 'El Hijo', und als dich deine Mutter zu deinem Schutz in einem abgelegenen Kloster abgibt, gefällt dir das gar nicht - heimlich willst du davonschleichen und dich auf die Suche nach ihr machen.'El Hijo' ist ein spannendes und gewaltfreies Stealth-Spiel, in dem du statt Gewalt lieber die schelmische, einfallsreiche Verspieltheit eines kleinen Kindes anwendest. Das Schattenspiel steht im Mittelpunkt des Spiels, und du musst dich oft verstecken! Das Gameplay erweitert sich auf ganz eigene Art und im Verlauf deines Abenteuers. Deine erlangten Fähigkeiten kannst Du nach und nach miteinander kombinieren und deine Reise wird dadurch zunehmend spannender und die Herausforderungen größer. Durchquere immer gefährlicher werdende Spiellandschaften und sei geschickt im Einsatz deiner Mittel, nur dann wirst du dein Ziel erreichen!"Letztes aktuelles Video: Gameplay Teaser Stadia