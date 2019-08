Arcade Spirits: Visual Novel für Spielhallen-Liebhaber erscheint auch für PS4, Xbox One und Switch - 4Players.de

Fiction Factory Games und PQube wollen das im Februar 2019 für PC erschienene Retro-Abenteuer Arcade Spirits Anfang 2020 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen.Die romantische Visual Novel, die auf Steam mit 99 Prozent positiver Nutzerreviews aufwarten kann, entführt in eine fiktionale Welt, in der der Videospiele-Crash 1983 nie stattgefunden hat und Spielhallen immer noch lebedige Hot Spots sind. Und als Spieler findet man dort nicht nur einen neuen Job, sondern mit etwas Glück auch die Liebe seines Lebens. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Xbox One Switch