Arcade Spirits: Visual Novel für Spielhallen-Liebhaber auf PS4, Xbox One und Switch gestartet

Screenshot - Arcade Spirits (PS4) Screenshot - Arcade Spirits (PS4) Screenshot - Arcade Spirits (PS4) Screenshot - Arcade Spirits (PS4) Screenshot - Arcade Spirits (PS4) Screenshot - Arcade Spirits (PS4)

Fiction Factory Games und PQube haben die bereits für PC erhältliche und auf Steam mit 98 Prozent der Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" bewertete Visual Novel Arcade Spirits am 1. Mai 2020 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet jeweils 19,99 Euro. Zudem ist der Titel auch als Boxversion im Handel erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Was, wenn der Videospiel-Marketing-Crash 1983 nie passiert wäre? Arcade Spirits spielt 20XX und ist eine romantische Visual-Novel-Komödie mit einer anderen Geschichte, wo Spielhallen noch herrschen und extrem beliebt sind. Nach einer turbulenten Karriere beginnt dein Charakter einen aufregenden Job im Funplex: einer beliebten Spielhalle mit Angestellten, die so exzentrisch sind wie die Kunden."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch