MINImax Tinyverse: Göttliche Tower-Rush-Strategie hat den Early Access verlassen

Nimble Neuron (ehemals: O'ol Blue) haben ihre Tower-Rush-Strategie MINImax Tinyverse am 15. Januar 2020 für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Der Free-to-play-Titel kann kostenlos via Steam heruntergeladen werden, wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv" ausfallen (aktuell sind 75 Prozent von 340 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Überwache und führe deine Lieblingschampions zum Sieg! In diesem schnellen 'Sei ein Gott'-Echtzeit-Actionschach kannst du Wunder wirken und epische Schlachten in einer MINIatur Welt kommandieren. Kämpfe 1 gegen 1 mit Spielern aus aller Welt! Wer wird den anderen zuerst vernichten? Das Schicksal der MINIs liegt in deinen göttlichen Händen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer