PlanetSide Arena: Die Server werden im Januar 2020 abgeschaltet - 4Players.de

Die Server von PlanetSide Arena werden am 11. Januar 2020 um 02:00 Uhr (10. Januar 2020; 5:00 pm PST) abgeschaltet . Laut Daybreak Game Company ist ihnen nach mehreren Monaten im Early Access klar geworden, dass es nicht genug aktive Spieler geben würde, um den Spielbetrieb und das angestrebte Spielerlebnis aufrechtzuerhalten. Eigentlich sollte der Multiplayer-Shooter mit Matches mit besonders vielen Teilnehmern überzeugen.Andy Sites (Executive Producer, PlanetSide Franchise) erklärte , dass sie aktiv mit Steam zusammenarbeiten würden, um sicherzustellen, dass alle Spieler, die während der Early-Access-Phase irgendetwas im Ingame-Store oder virtuelle Währung gekauft haben, automatisch eine volle Rückerstattung (via Steam Wallet) erhalten werden.Letztes aktuelles Video: Inside the Arena Echoes of Amerish