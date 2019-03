Epic Games Store: Neue PC-Exklusivtitel: The Other Worlds, Ancestors, Control, The Sinking City, Detroit etc. - 4Players.de

Bei der GDC-Show von Epic Games sind zahlreiche PC-Spiele angekündigt worden, die exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht werden sollen. Angekündigt wurden Spellbreak, The Cycle von Yager, The Other Worlds, Ancestors: The Humankind Odyssey, Afterparty, Control, The Sinking City, Industries of Titan, Heavy Rain, Beyond Two Souls und Detroit: Become Human.Die Exklusivdeals für die drei Titel von Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond Two Souls und Detroit: Become Human) und von The Sinking City dauern jeweils ein Jahr. Es ist davon auszugehen, dass die geschäftlichen Vereinbarungen bei den anderen Titeln ebenfalls diesen Zeitraum umspannen werden. The Other Worlds wird außerdem noch im Windows Store angeboten Alle Spiele, die im Epic Games Store verkauft werden, sollen ebenfalls im Humble Bundle (als Drittanbieter-Plattform) angeboten werden.Des Weiteren wurde verraten, dass die kostenlos im Epic Games Store angebotenen Spiele Subnautica sowie Slime Rancher über 4,5 Millionen Mal runtergeladen werden. Der Frontmann des Stores erzählte zudem, dass die Verkaufszahlen von Metro: Exodus im Epic Games Store das 2,5-fache der Steam-Verkäufe von Metro: Last Light betrugen. Weitere Details wurden nicht genannt.