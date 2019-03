Epic Games Store: Neue PC-Exklusivtitel: The Outer Worlds, Ancestors, Control, The Sinking City, Detroit etc. - 4Players.de

DARK-THREAT hat geschrieben: ? vor 17 Minuten Die gleiche Situation als damals mir Steam aufgezwungen wurde... Die gleiche Situation als damals mir Steam aufgezwungen wurde...

Also "als damals mir" Steam aufgezwungen wurde, wollte ich HL2 spielen - das direkt von Valve entwickelt wurde. Nicht von XYZ der dann exklusiv über dieses böse Steam veröffentlichen wollte. Abgesehen davon sah der ganze Markt vor 16 Jahren noch ein bisschen anders aus. Den Epic-Store zu boykotieren rechtfertigt allerdings in keinster Weise Piraterie, da bin ich absolut bei dir.Aber was solls, gibt genug Idioten die sich den Epic-Store ziehen und denen egal ist was mit ihren Daten passiert, was für eine miese Taktik Epic da fährt und überhaupt. Alles egal. Nee, ich hab langsam echt keine Lust mehr auf mein Hobby.