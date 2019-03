Epic Games Store: Oxenfree kostenlos bis zum 04. April 2019; danach folgt The Witness - 4Players.de

RBeckett hat geschrieben: ? vor 34 Minuten

Am Anfang habe ich mich ja noch immer über die ganzen kostenlosen Spiele gefreut. Sei es jetzt bei Epic (Subnautica <3), im PS+ Abo, bei Twitch Prime oder sonstwo.Aber so langsam geht es mir auf den Keks, dass das immer die gleichen Titel sind. Oxenfree gabs vor Monaten bei Twitch, The Witness ist aktuell im PS+ Abo drin etc. Klar, nicht jeder hat alle Konsolen und hey, free is free aber es gibt Millionen Spiele und teilweise habe ich durch diese Gratisaktionen einige Titel jetzt drei bis vierfach und dann ist das auch nichts besonderes mehrEdit: Jetzt gab Ubisoft ja bekannt, dass sie einige Klassiker zu den Epic-Freebies hinzusteuern werden. Wollen wir mal raten was das sein wird? Tippe stark auf For Honor (gabs mal kostenlos, gabs mal im PS+) und die ganzen Titel die Ubisoft letztes Jahr monatlich verschenkt hat.