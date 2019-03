Epic Games Store: Hat über 85 Millionen registrierte Nutzer; 40 Prozent nutzen Steam nicht - 4Players.de

DONFRANCIS93 hat geschrieben: ? vor 34 Minuten

ja klar, der Erfolg von Fortnite wird zurückgehen und ich denke schneller als man denkt, darum muss Epic schnell handeln und am besten den nächsten Kracher exklusiv auf die Plattform bringen oder die aktuelle Kundschaft anderswie an ihre Plattofrm binden durch niedrigere Preise oder guten Funktionen. Ich z.B. finde den Steam Launcher sehr unübersichtlich und verwirrend aufgebaut, aber besitzt teils praktische Funktionen.Das was Epic da treibt fordert höchstes Geschick. Aktuell müssen sie es irgendwie schaffen den wütenden Steam Mob zu besänftigen, dies geht mit Zeit oder irgendeinem Leckerli, wie die kostenlosen Spiele.Bezüglich den Zahlen haben wir aktuell keine besseren Angaben, als diese hier und das Metro Exodus mehr Erfolg hatte als Last Light auf Steam. Das dies alles schwammig ist und als PR fungiert, ist klar.Btw gibt es einen Meta-Launcher, der Spiele von unterschiedlichen Launcher (Steam, Uplay, Epic, Gog, ....) handelt? Sozusagen eine Bilbiothek und die einzelnen Launcher (Steam und co) sind dann nur Geschäfte, mehr nicht.