Epic Games Store: Transistor kostenlos bis zum 02. Mai 2019; überarbeitete Version von World of Goo folgt - 4Players.de

Bis zum 02. Mai 2019 (um 16:59 Uhr) wird Transistor von Supergiant Games im Epic Games Store kostenlos angeboten. Der "normale" Preis betrug bisher 15,99 Euro ( zum Store ). In seinem Test (2014) schrieb Jörg : Eine sprechende Waffe? Und keiner weiß, woher sie stammt? Gute Idee! Schon Bastion war auch aufgrund des charismatischen Erzählers ein Erfolg. Satte 86% konnte das Abenteuer auf PC und Xbox 360 im Test von 2011 einheimsen - selbst auf dem iPad gab es Gold. Diesmal inszeniert Supergiant Games auf dem Rechner und der PlayStation 4 ein futuristisches Taktik-Rollenspiel. Und diesmal haben nicht sieben, sondern zwölf Mann am Abenteuer gearbeitet.Das nächste kostenlose Spiel wird World of Goo sein (02. Mai bis zum 16. Mai 2019), allerdings in einer überarbeiteten PC-Version (höhere Auflösung, Breitbild-Unterstützung, Verbesserungen der Switch-Version), die zunächst nur im Epic Games Store verfügbar sein wird.Epic Games möchte mit diesen Gratis-Aktionen die Werbetrommel für den eigenen Spiele-Shop rühren und möglichst viele interessierte Nutzer anlocken. Alle 14 Tage soll ein kostenloses Spiel im Store zu finden sein. "Epic finanziert diese kostenlosen Versionen, damit es bei jedem Besuch wieder etwas Neues zu entdecken gibt. (...) Der Epic Games Store wird sich im Laufe des Jahres 2019 vergrößern, wenn er sich für weitere Spiele öffnet", schreibt der Shop-Betreiber.Letztes aktuelles Video: GDC 2019 Announcements