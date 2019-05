Epic Games Store: World of Goo kostenlos bis zum 16. Mai; Stories Untold folgt; Shop-Verbesserungen verspätet - 4Players.de

Bis zum 16. Mai 2019 (um 16:59 Uhr) wird World of Goo im Epic Games Store kostenlos angeboten ( zum Store ). Auch das jüngste veröffentlichte Update (höhere Auflösung, Breitbild-Unterstützung, Verbesserungen der Switch-Version) ist bereits enthalten. Der normale Preis betrug 14,99 Euro. Das besagte Update wird ebenfalls auf anderen digitalen Vertriebsplattformen erscheinen. Das nächste kostenlose Spiel im Epic Games Store wird Stories Untold sein (16. Mai bis 30. Mai).Obwohl der April der bisher "beste Monat" für den Epic Games Store war, hinkt der Shopbetreiber bei der Umsetzung der geplanten Store-Verbesserungen dem eigenen Zeitplan hinterher. Statement : "Wir haben allerdings eine Planverzögerung anzukündigen. Vor einem Monat veröffentlichten wir die Epic Games Store Roadmap, um euch unsere Veröffentlichungspläne vorzustellen. Wir haben einige unserer Ziele für April auf Mai und Juni verschoben, da wir uns augenblicklich auf die Entwicklung und Unterstützung neuer Online-Funktionen bei den Neuveröffentlichungen konzentrieren. Haltet die Augen nach zukünftigen Updates offen und schaut regelmäßig auf dem Trello-Board bei 'Recently Shipped' rein, um unsere Fortschritte zu verfolgen."Der erfolgreiche April wird folgendermaßen kommentiert: "Saber Interactives World War Z hat sich im Epic Games Store über 320.000-mal verkauft, davon allein 250.000 Exemplare in der ersten Woche. Satisfactory ging vor etwas über einem Monat in den Early Access. Die frühen Prognosen zur voraussichtlichen Beliebtheit des Spiels waren anscheinend zu vorsichtig: Dies ist Coffee Stain's erfolgreichster Start für ein PC-Spiel! Anno 1800 von Ubisoft und Metro: Exodus von 4A Games legten ebenfalls den besten Start auf PC in der Geschichte ihrer jeweiligen Reihe hin. Glückwünsche an Metro: Exodus, dem Wegbereiter und umsatzstärksten Titel im Epic Games Store."Epic Games möchte mit diesen Gratis-Aktionen die Werbetrommel für den eigenen Spiele-Shop rühren und möglichst viele interessierte Nutzer anlocken. Alle 14 Tage soll ein kostenloses Spiel im Store zu finden sein. "Epic finanziert diese kostenlosen Versionen, damit es bei jedem Besuch wieder etwas Neues zu entdecken gibt. (...) Der Epic Games Store wird sich im Laufe des Jahres 2019 vergrößern, wenn er sich für weitere Spiele öffnet", schreibt der Shop-Betreiber. Bisher wurden über 25 Mio. kostenlose Spiele von den Nutzern angefordert.Letztes aktuelles Video: GDC 2019 Announcements