Epic Games Store: Mega Sale gestartet: 10 Euro Rabatt auf jedes Spiel, das mehr als 14,99 Euro kostet - 4Players.de

My Time At Portia für 13,99 Euro (29,99 Euro)

Genesis Alpha One für 6,24 Euro (24,99 Euro)

Subnautica Below Zero - Early Access für 6,79 Euro (16,79 Euro)

Dangerous Driving für 14,99 Euro (24,99 Euro)

Phoenix Point für 22,99 Euro (32,99 Euro)

RollerCoaster Tycoon Adventures für 9,49 Euro (29,99 Euro)

Metro Exodus für 34,99 Euro (59,99 Euro)

Control für 49,99 Euro (59,99 Euro)

The Walking Dead: The Final Season - Season Pass für 4,99 Euro (19,99 Euro)

Oxygen Not Included für 7,24 Euro (22,99 Euro)

Operencia: The Stolen Sun für 6,24 Euro (24,99 Euro)



The Sinking City für 38,99 Euro (48,99 Euro)

World War Z für 20,53 Euro (34,99 Euro)

Shakedown: Hawaii für 9,99 Euro (19,99 Euro)

Afterparty für 5,99 Euro (15,99 Euro)

Ashen für 19,99 Euro (39,99 Euro)

Borderlands 3 für 49,99 Euro (Standard), 69,99 Euro (Deluxe Edition) und 89,99 Euro (Super Deluxe Edition)

Satisfactory Early Access für 19,99 Euro (29,99 Euro)

Epic Games hat den " Epic Mega Sale " im hauseigenen Store für PC gestartet . Bei der Aktion werden diverse Spiele mit Rabatt angeboten. Darüber hinaus bietet Epic Games als zusätzlichen Anreiz einen Rabatt in Höhe von 10 Euro für jedes Spiel, das mehr als 14,99 Euro kostet. Dieses Zusatzangebot finanziert Epic Games "aus eigener Tasche". Der Sale in der Shop-Baustelle endet am 13. Juni 2019. Das Angebot gilt nur für den Kauf von Spielen im Epic Games Store, die dafür in Frage kommen. Das Angebot gilt nicht für Käufe außerhalb von Spielen, also Erweiterungen (DLCs oder Season-Pässe) oder Käufe im Spiel (z. B. V-Bucks in Fortnite).Zu den Angeboten gehören:Bis zum 13. Juni soll außerdem jede Woche ein Spiel kostenfrei im Epic Games Store angeboten werden. Bisher wurden kostenlose Spiele im zweiwöchentlichen Rhythmus angeboten.Über Vorbestellungen und kurzfristig vorher gekaufte Spiele schreibt Epic: "Jeder Spieler, der vor dem 16. Mai 2019 im Epic Games Store ein Spiel für 14,99 Euro oder mehr vorbestellt hat, bekommt eine Gutschrift von 10 Euro! Du bekommst deine Gutschrift von 10 Euro in den nächsten 7–12 Tagen automatisch über die Zahlungsmethode, die du zum Kauf verwendet hast. Für alle Spiele, die zwischen dem 2. Mai und dem 15. Mai 2019 gekauft wurden, erhältst du die Preisdifferenz zurück. Das bedeutet, dass wir dir den Unterschied zwischen dem Preis, den du bezahlt hast, und dem Preis während des Epic Mega Sales zurückerstatten (inklusive dem Rabatt von 10 Euro von Epic). Du bekommst deine Gutschrift in den nächsten 7–12 Tagen automatisch über die Zahlungsmethode, die du zum Kauf verwendet hast.": Diese News-Meldung enthält keinen Ref-Link (Werbe-Link oder ähnliches) und stellt daher nur eine Information dar.Letztes aktuelles Video: GDC 2019 Announcements