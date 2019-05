Epic Games Store: RiME kostenlos bis zum 30. Mai 2019; danach folgt City of Brass - 4Players.de

Bis zum 30. Mai 2019 (um 16:59 Uhr) wird RiME im Epic Games Store kostenlos angeboten ( zum Store ). Das Rätsel-Abenteuer von Tequila Works kostet sonst 34,99 Euro. Das nächste kostenlose Spiel im Epic Games Store wird City of Brass sein (30. Mai bis 6. Juni). Während des "Epic Mega Sales" wird jede Woche ein Spiel kostenlos angeboten. Bisher wurden neue kostenlose Spiele alle zwei Wochen verteilt.Nein, die kommen nicht aus Mexiko! Auch wenn Tequila Works danach klingt, sitzt das Studio in Madrid. Und die kreativen Entwickler haben uns bisher immer überzeugt: Der Survival-Horror Deadlight konnte schon 2012 Gold einheimsen und erst kürzlich hat das stilvoll inszenierte Krimi-Adventure The Sexy Brutale die 85% erobert. Jetzt geht es auf eine einsame Insel voller Rätsel. Gelingt den Spaniern auch mit RiME ein Hit? Mehr dazu im Test