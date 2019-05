Epic Games Store: City of Brass kostenlos bis zum 06. Juni 2019; danach folgt Kingdom New Lands - 4Players.de

Bis zum 06. Juni 2019 (um 16:59 Uhr) wird City of Brass im Epic Games Store kostenlos angeboten ( zum Store ). Das Action-Abenteuer von Uppercut Games kostet sonst 15,99 Euro. Das nächste kostenlose Spiel im Epic Games Store wird Kingdom New Lands von noio und Raw Fury sein (06. bis 13. Juni). Während des "Epic Mega Sales" wird jede Woche ein Spiel kostenlos angeboten. Bisher wurden neue kostenlose Spiele alle zwei Wochen verteilt.Die Entwickler (Uppercut Games) schreiben: "Werde zum wagemutigen Dieb in City of Brass, einem Action-Abenteuer in der Ego-Perspektive von Entwicklerveteranen der BioShock-Serie. Mit Säbel und Peitsche bewaffnet, haust und peitschst du dir trick- und fallenreich deinen Weg ins Herz einer orientalischen Metropole, die direkt aus Tausendundeine Nacht entsprungen sein könnte - doch wenn die Zeit abläuft, wartet nur der Tod auf dich."