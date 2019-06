Epic Games Store: Last Day of June kostenlos bis zum 04. Juli 2019; danach folgt Overcooked - 4Players.de

Bis zum 04. Juli 2019 um 16:59 Uhr wird Last Day of June im Epic Games Store kostenlos angeboten ( zum Store ). Die emotionale Reise rund um Liebe und Verlust von Entwickler Ovosonico und Publisher 505 Games kostet sonst 19,99 Euro. Das nächste kostenlose Spiel im Epic Games Store wird Overcooked sein (04. Juni bis 11. Juli). Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store veröffentlichen. Zum Test von Last Day of June (August 2017): Carl und June sind das perfekte Paar, doch das Schicksal zerstört auf einen Schlag das Liebesglück der beiden. In Last Day of June von Entwickler Ovosonico setzt man mit einer emotionalen Reise in die Vergangenheit alles daran, um den beiden doch noch eine gemeinsame Zukunft zu ermöglichen. Ob sich der Aufwand lohnt? Unser Test liefert die Antwort! Letztes aktuelles Video: E3 2019 Announcements