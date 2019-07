Epic Games Store: Torchlight kostenlos bis zum 18. Juli 2019; danach folgt Limbo - 4Players.de

Bis zum 18. Juli 2019 um 16:59 Uhr wird Torchlight im Epic Games Store kostenlos angeboten ( zum Store ). Das Action-Rollenspiel ohne Multiplayer-Modus von Runic Games aus dem Jahr 2010 kostet sonst 11,99 Euro. Zum Test : "Abertausende von Monstern lauern in Dungeons unter der Erde. Sie wollen ein friedliches Städtchen an der Oberfläche überrennen. Die Zeit ist also reif für waschechte Helden, die sich in bester Hack&Slay-Tradition bis ins Untergeschoss durchschlagen müssen! Was jetzt frappierend an Tristram (Schauplatz von Diablo) erinnert, ist etwas ganz anderes und doch irgendwie das gleiche: Torchlight - ein Diablo-Klon, der es in sich hat ..."Das nächste kostenlose Spiel im Epic Games Store wird Limbo sein (18. bis 25. Juli). Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Announcements