Epic Games Store: Limbo kostenlos bis zum 25. Juli 2019; danach folgen Moonlighter und This War of Mine - 4Players.de

Bis zum 25. Juli 2019 um 16:59 Uhr wird Limbo im Epic Games Store kostenlos angeboten ( zum Store ). Der düstere Plattformer von Playdead aus dem Jahr 2010 kostet sonst 7,99 Euro. Zum Test : Der Mainstream regiert die Spielewelt. Doch von Zeit zu Zeit sorgt ein Spiel aus der unabhängigen Entwickler-Szene für Furore. Man erinnere sich nur an Braid oder Max & the Magic Marker. Auch das zum Start von Microsofts "Summer of Arcade" erschienene Limbo kommt aus dem Independent-Bereich und wurde im Vorfeld bereits auf einschlägigen Festivals mit Preisen überschüttet. Kann die dadurch entstandene Erwartungshaltung erfüllt werden?Die nächsten kostenlosen Spiele im Epic Games Store werden Moonlighter und This War of Mine von den 11 Bit studios sein (25. Juli bis 01. August). Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Announcements