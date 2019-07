Epic Games Store: Moonlighter und This War of Mine derzeit kostenlos; danach folgen Alan Wake und For Honor - 4Players.de

Bis zum 02. August 2019 um 16:59 Uhr werden Moonlighter und This War of Mine kostenlos im Epic Games Store angeboten ( zum Store ). Moonlighter, für das kürzlich die erste Erweiterung Between Dimensions erschienen ist, kostet sonst 19,99 Euro. This War of Mine wird in dem Shop normalerweise für 18,99 Euro angeboten.Die nächsten kostenlosen Spiele im Epic Games Store werden Alan Wake von Remedy und For Honor von Ubisoft sein (02. bis 09. August). Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store veröffentlichen. Zum Test von Moonlighter : Normalerweise besuchen Abenteurer ja Läden, um sich dort mit Proviant, Heiltränken oder neuer Ausrüstung für ihre Dungeon-Streifzüge einzudecken. In Moonlighter steht man hingegen auch auf der anderen Seite des Tresens und bietet Waren feil, die man selbst erbeutet hat. Zum Test von This War of Mine : Mit This War Of Mine inszenieren die 11Bit Studios die Geschichten von Zivilisten in einer belagerten Stadt. Warum diese stimmungsvolle und emotionale Erzählung so gut funktioniert, klärt der Test.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Announcements