Epic Games Store: Celeste und Inside derzeit kostenlos; danach folgen Abzu und The End is Nigh - 4Players.de

Bis zum 05. September 2019 um 16:59 Uhr werden Celeste von Matt Makes Games und Inside von Playdead kostenlos im Epic Games Store verteilt. Die Store-Seite von Inside findet ihr hier . Die kostenlose Version von Celeste könnt ihr hier anfordern. Beide Spiele kosten sonst 15,99 Euro. Zum Test von Celeste : Gerade mal vier Monate sind seit der hitzigen Diskussion um den Schwierigkeitsgrad von Cuphead vergangen – und schon gibt es mit Celeste einen weiteren Retro-Titel, der manch einen an den Rand der Verzweiflung bringen dürfte. Auch Heldin Madeline muss über sich hinauswachsen, um nicht Opfer von Panikattacken oder Selbstsabotage zu werden. Ein erhebender Aufstieg? Zum Test von Inside : Mit Limbo haben die Dänen von Playdead 2010 einen Überraschungshit gelandet und die Xbox 360 als Indie-Plattform populär gemacht. Und ihr zweites Projekt hat spätestens dann Wellen geschlagen, als Microsofts ID@Xbox-Chef Chris Charla auf der E3-Pressekonferenz davon sprach, dass Inside eines der besten Spiele sei, die er bislang gespielt habe. Kann das düstere Abenteuer die Erwartungen erfüllen?In der nächsten Woche - vom 05. bis zum 12. September - wird Epic Games wieder zwei Spiele in kostenloser Form anbieten, und zwar Abzu und The End is Nigh . Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store als Werbeaktion veröffentlichen.