Epic Games Store: Everything und Metro 2033 Redux derzeit kostenlos; danach folgt Minit - 4Players.de

Im Epic Games Store werden bis zum 03. Oktober um 16:59 Uhr die beiden Spiele Everything (vorher 12,99 Euro) und Metro 2033 Redux (vorher 19,99 Euro) kostenlos angeboten - zur Store-Website Everything: "Everything ist ein interaktives Erlebnis, das dich alles sein lässt was du sein möchtest, egal ob Tier, Planet, Galaxie oder darüber hinaus. Reise zwischen dem Mikro- und Makrokosmos hin und her und erforsche ein großes, miteinander verbundenes Universum ohne Punkte, Ziele oder Aufgaben erreichen zu müssen. Everything ist eine Simulation aller Natursysteme, aus jeder denkbaren Perspektive im Universum betrachtet. Inspiriert durch die Philosophie Alan Watts' und begleitet von der Filmmusik der Komponisten Ben Lukas Boysen und Sebastian Plano, vermittelt Everything eine neue Sicht auf das Leben."Metro 2033 Redux: "2013 wurde die Welt von einem Ereignis apokalyptischen Ausmaßes verwüstet. Fast die gesamte Menschheit wurde vernichtet und die Erdoberfläche verwandelte sich in verseuchtes Ödland. Eine Hand voll Überlebender fand Zuflucht in den Tiefen der Moskauer Metro und die menschliche Zukunft betrat ein neues finsteres Zeitalter. Es ist das Jahr 2033. Eine ganze Generation ist bereits unterirdisch geboren und großgezogen worden. Ihre belagerten Städte in Metro-Stationen kämpfen ums Überleben – gegeneinander und gegen das mutierte Grauen dort draußen. Du bist Artyom, geboren in den letzten Tagen vor dem Feuer, aber groß geworden im Untergrund. Durch ein schicksalhaftes Ereignis angetrieben, verlässt du zum ersten Mal deine Heimatstation und stößt ins Herz des Metrosystems vor, um die verbleibende Menschheit vor einer schrecklichen Bedrohung zu warnen. Deine Reise führt dich von den vergessenen Katakomben unter der U-Bahn in die verwüstete Einöde an der Oberfläche, wo deine Handlungen darüber bestimmen, was aus der Menschheit werden wird."In der nächsten Woche - vom 03. bis zum 10. Oktober - wird Minit kostenlos angeboten. Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store als Werbeaktion veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Trailer