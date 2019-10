Epic Games Store: Kostenlos: Alan Wake's American Nightmare und Observer - 4Players.de

Epic Games stellt ab sofort die nächsten beiden kostenlosen Spiele im Epic Games Store zur Verfügung: Dabei handelt es sich zum einen um das actionreiche Horror-Abenteuer Alan Wake's American Nightmare von Remedy und zum anderen das düstere Sci-Fi-Spiel Observer.Alan Wake's American Nightmare bekam in unserem Test eine gute Wertung von 77%. "Mit American Nightmare macht Remedy seinen psychisch labilen Schriftsteller endgültig zum strahlenden Action-Helden, der mit Uzi, abgesägter Schrotflinte und Sturmgewehr alles wegputzt, was sich in den Lichtkegel seiner Taschenlampe wagt", meinte Jens.Weniger überzeugend präsentierte sich der Cyberpunkt-Thriller von Bloober Team und mit Rutger Hauer in der Hauptrolle: In unserem Test reichte es nur für eine Wertung von 60%.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Trailer