Epic Games Store: Q.U.B.E. 2 und Layers of Fear derzeit kostenlos; danach folgen Costume Quest und SOMA - 4Players.de

Bis zum 31. Oktober um 16:59 Uhr werden Q.U.B.E. 2 (sonst 24,99 Euro) und die Layers of Fear Masterpiece Edition (sonst 19,99 Euro) kostenlos im Epic Games Store angeboten. Die entsprechende Store-Website findet ihr hier Zum Test von Q.U.B.E. 2 : Egosicht muss nicht immer zwangsläufig in schneller Action oder Survival-Horror münden. Portal hat gezeigt, dass auch Rätsel aus der Ich-Perspektive sehr reizvoll sein können. Gleiches versuchten Titel wie The Turing Test, Talos Principle, Chroma Gun, The Witness oder Q.U.B.E. zu beweisen. Letzteres geht jetzt in eine neue Runde. Ob die Puzzle mit den Farbwürfeln erneut zu unterhalten verstehen, klären wir im Test. Zum Test von Layers of Fear : Was passiert, wenn ein erfolgreicher Maler aufgrund einer Tragödie und kreativen Blockade immer stärker in den Wahnsinn abdriftet? Layers of Fear von Bloober Team liefert eine mögliche Antwort, indem es den Spieler durch die schummrigen Gänge und Räume eines Künstler-Anwesens entführt. Dort wird man Zeuge davon, was es heißt, den eigenen Verstand zu verlieren. Wir klären, ob uns der surreale Trip mit seiner Mischung aus Gone Home und P.T. tatsächlich erschrecken kann.In der nächsten Woche - vom 31. Oktober bis zum 07. November - werden Costume Quest und SOMA kostenlos angeboten. Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store als Werbeaktion veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Trailer