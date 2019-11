Epic Games Store: Nuclear Throne und Ruiner derzeit kostenlos; danach folgt The Messenger - 4Players.de

Bis zum 14. November um 16:59 Uhr werden Nuclear Throne (sonst 9,99 Euro) und Ruiner (sonst 19,99 Euro) kostenlos im Epic Games Store angeboten. Die entsprechende Store-Website findet ihr hier Nuclear Throne ist ein postapokalyptischer Rogue-like-Shooter von Vlambeer: "Kämpfe dich in der Rolle eines Mutanten durch eine postapokalyptische Welt und versuche, der Herrscher des Ödlands zu werden. In diesem rasanten Actionspiel aus der Vogelperspektive kannst du auf deinem Kampf um den Thron viele Wege einschlagen."Ruiner ist ein Action-Shooter, der im Jahr 2091 in der Cyber-Metropole Rengkok spielt. Ein verkabelter Psychopath holt gegen ein korruptes System aus, um die Wahrheit aufzudecken und seinen entführten Bruder mit Hilfe eines geheimnisvollen Hackers wiederzufinden.In der nächsten Woche - vom 14. bis zum 21. November - wird The Messenger kostenlos angeboten ( zum Test ). Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store als Werbeaktion veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Trailer