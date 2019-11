Epic Games Store: The Messenger derzeit kostenlos; danach folgt Bad North - 4Players.de

Bis zum 21. November um 16:59 Uhr wird The Messenger (sonst 19,99 Euro) kostenlos im Epic Games Store angeboten. Die entsprechende Store-Website findet ihr hier Unseren Test des kniffligen Kampfplattformers von Sabotage Studio und Devolver Digital findet ihr hier . Shinobi und Ninja Gaiden bekommen ein spielbares Denkmal: The Messenger von Sabotage Studio und Publisher Devolver schickt sich an, die knifflige alte Schule fernöstlicher Kampfplattformer aufleben zu lassen. Kann das Spiel positiv aus der Flut an Pixelhüpfern und Metroidvania-Titeln herausstechen?In der nächsten Woche - vom 21. bis zum 28. November - wird das Echtzeit-Taktikspiel Bad North - Jotunn Edition kostenlos angeboten. Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store als Werbeaktion veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Trailer