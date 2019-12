Epic Games Store: Jotun Valhalla Edition derzeit kostenlos; danach folgt The Escapists - 4Players.de

Bis zum 12. Dezember um 16:59 Uhr wird Jotun Valhalla Edition (sonst 14,99 Euro) kostenlos im Epic Games Store angeboten. Die entsprechende Store-Website findet ihr hier Zum Test : Entwickler-Neuling ThunderLotus Games will die nordische Mythologie zum Leben erwecken: Das per Kickstarter ermöglichte Jotun erinnert auf den ersten Blick an Amiga-Oldies wie Heimdall, präsentiert sich aber viel actionlastiger: Um in Valhalla einkehren zu dürfen, muss die Kriegerin Thora sich mit ihrer Axt durch Horden von Monstern schnetzeln.In der nächsten Woche - vom 12. bis zum 19. Dezember - soll The Escapists kostenlos angeboten werden. Epic möchte jede Woche (bis zum Ende des Jahres) kostenlos Spiele im Store als Werbeaktion veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Trailer