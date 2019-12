Epic Games Store: Weitere Exklusivspiele angekündigt; zwölf kostenlose Spiele zum Jahresende - 4Players.de

"Bloodroots: In Bloodroots ist die Welt deine Waffe – improvisiere und entfessle ein brutales Ballett des Todes bei deinem blutigen Rachefeldzug durch den Wahnsinnigen Westen.

Foregone: Foregone ist ein rasanter und mitreißender 2D-Action-Plattformer voller legendärer Beute und atemberaubender Pixel-Grafik. Enthülle eine fesselnde Geschichte von Reue und Verschwörung, während du dich durch Horden von Feinden schlägst, um die Stadt Calagan vor der totalen Vernichtung zu retten.

Predator: Spiele einen asymmetrischen Multiplayer-Shooter, in dem der Mensch gegen den Predator antritt. Schließe als Teil eines Teams Missionen ab, bevor der Predator euch findet. Oder sei der Predator und jage deine Beute.

Godfall: Wir stellen vor: Godfall, der Beute-Slasher der nächsten Generation von Counterplay Games und Gearbox. Nutze in diesem brillanten Fantasy-Universum den Nahkampf, um nach Beute zu suchen, dir legendäre Rüstungssets zu erkämpfen und bösartige Feinde zu besiegen. Im Epic Games Store zu den Feiertagen 2020 verfügbar

The Wolf Among Us 2: Telltale hat sich mit AdHoc Studio zusammengetan, um die Arbeit an der zweiten Staffel der preisgekrönten Reihe The Wolf Among Us fortzusetzen und diese gemeinsam zu entwickeln.

Surgeon Simulator 2: Diese einschneidende Fortsetzung jagt eine ordentliche Dosis Adrenalin direkt ins Herz des Originals, und legt noch ein paar Ampullen obendrauf!

The Red Lantern: The Red Lantern ist ein erzählerisches rogue-lite Ressourcenmanagement-Spiel. Du hast dich mit deinen 5 Schlittenhunden in der sich wandelnden Wildniss und Einöde Alaskas verirrt und musst deinen Weg nach Hause finden.

Before We Leave: Before We Leave ist ein gewaltfreies Städtebauspiel, das auf mehreren Planeten in deiner persönlichen kleinen Ecke des Universums spielt.

Totally Reliable Delivery Service: Anschnallen, Kopfstütze einstellen und auf geht's im Lieferwagen! Spiele mit Freunden (bis zu 4 Spielern) und erledige deine Arbeit so halbwegs in einer interaktiven Sandbox-Welt."

Auch der Epic Games Store hat bei den heutigen Game Awards 2019 einige neue Exklusivspiele für PC vorgestellt. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die besagten Titel. Darüber hinaus möchte Epic Games vom 19. bis zum 31. Dezember 2019 jeden Tag ein Spiel kostenlos verteilen. Im Zuge der Ankündigung von The Wolf Among Us - Season 2 wird der erste Teil bereits kostenlos angeboten Übersicht:Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 - Trailer