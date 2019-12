Epic Games Store: "Feiertagsangebote 2019" mit 10-Euro-Epic-Gutschein; Into the Breach kostenlos - 4Players.de

Auch im Epic Games Store sind die "Feiertagsangebote 2019" angelaufen ( zum Store ). Neben diversen Spielen, die mit Rabatt angeboten werden, wird von Epic Games ein "Epic Coupon" in Höhe von 10 Euro (kostenlos) an alle Interessierten verteilt. Dieser Coupon kann an der Kasse im Epic Games Store eingelöst werden, wenn man dafür "in Frage kommende" Spiele kauft. Hierzu gehören viele Titel, die über 14,99 Euro kosten. Bei Käufen-in-Spielen (z.B. V-Bucks), DLCs oder Season-Pässe kann der Gutschein nicht eingesetzt werden. Nach jedem gültigen Kauf erhält man einen weiteren Epic-Gutschein im Wert von 10 Euro. Epic Games : "Der 10-¤-Epic-Gutschein wird an der Kasse automatisch angwendet [sic!]. Beachte: Falls du ein Spiel kaufst oder ein Gratisspiel einlöst, bevor du auf den Button geklickt hast, erhältst du deinen ersten 10-¤-Gutschein automatisch. Der Gutschein läuft am 1. Mai 2020 um 7:59 Uhr MEZ. Nach jedem gültigen Kauf erhältst du einen weiteren Epic-Gutschein im Wert von 10 ¤ (...) Nutze den Epic Gutschein im Wert von 10 ¤, um ein wählbares Spiel ab 14,99 ¤ im Store (während der Aktion) zu kaufen, und du erhalte einen weiteren Epic-Gutschein im selben Wert. Hinweis: Gutscheine verfallen am 1. Mai, 2020 um 7:59 MEZ."Darüber hinaus wird täglich vom 19. Dezember 2019 um 17 Uhr (MEZ) bis zum 1. Januar 2020 um 17 Uhr (MEZ) jeweils ein Spiel kostenlos angeboten. Jedes kostenlose Spiel ist nur an einem Tag verfügbar. Den Anfang macht Into the Breach von Subset Games ( zum Store ).