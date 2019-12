Epic Games Store: Superhot wird aktuell kostenlos angeboten - 4Players.de

Im Zuge der "Feiertagsangebote 2019" im Epic Games Store wird bis zum 1. Januar 2020 um 17 Uhr (MEZ) jeweils ein Spiel kostenlos angeboten - als Promo-Aktion für den digitalen Spiele-Store, der (eher) langsam mit neuen Features ergänzt wird. Jedes kostenlose Spiel ist nur an einem Tag verfügbar. Den Anfang machten Into the Breach von Subset Games und TowerFall Ascension von Matt Makes Games. Aktuell wird Superhot vom Superhot-Team angeboten (bis zum 22. Dezember um 17 Uhr; zur Store-Website ).Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 - Trailer