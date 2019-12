Epic Games Store: Yooka-Laylee and the Impossible Lair wird aktuell kostenlos angeboten - 4Players.de

Aktualisierung vom 31. Dezember 2019, 17:05 Uhr:

Aktualisierung vom 30. Dezember 2019, 17:08 Uhr:

Aktualisierung vom 29. Dezember 2019, 17:07 Uhr:

Aktualisierung vom 28. Dezember 2019, 18:05 Uhr:

Aktualisierung vom 27. Dezember 2019, 17:55 Uhr:

Aktualisierung vom 26. Dezember 2019, 17:16 Uhr:

Aktualisierung vom 26. Dezember 2019, 01:04 Uhr:





Aktualisierung vom 24. Dezember 2019, 22:45 Uhr:













Aktualisierung vom 23. Dezember 2019, 17:45 Uhr:









Aktualisierung vom 23. Dezember 2019, 08:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 22. Dezember 2019, 11:03 Uhr:





Der nächste Titel, der noch bis 17 Uhr kostenlos im Epic Games Store angeboten wird, ist Litte Inferno von Tomorrow Corporation (Human Resource Machine, 7 Billion Humans). Das Spiel, in dem man unterschiedliche Gegenstände in einen Kamin wirft, um danach noch mehr Kram zu verbrennen, ist eine Satire auf Crafting- und Clicker-Games, die es hauptsächlich auf Smartphones und Tablets gab.



"Gratulationen zu deinen neuen Little Inferno Entertainment Fireplace! Wirf deine Spielsachen in das Feuer, und spiel mit ihnen während sie brennen. Halte dich warm, da drinnen. Es schneit schon seit sich jeder erinnern kann! Verbrenne Holzscheite, schreiende Roboter, Kreditkarten, Batterien, explodierende Fische, unstabile nukleare Geräte und winzige Galaxien. Ein Abenteuer das fast vollständig vor einem Kamin stattfindet- über den Blick raus raus raus aus dem Kamin und die kalte Welt auf der anderen Seite der Wand."





Das letzte Spiel, das bei den Feiertagsangeboten 2019 kostenlos im Epic Games Store angeboten wird, ist Yooka-Laylee and the Impossible Lair zur Store-Website ). Das ziemlich schwere 2D-Jump-n-Run von Playtonic Games und Team 17 wurde erst am 08. Oktober 2019 veröffentlicht und kostet normalerweise 29,99 Euro. Die Aktion endet am 1. Januar 2020 um 17:00 Uhr. In der Woche vom 01. bis zum 09. Januar 2020 will Epic Games zwei weitere Gratis-Spiele verteilen (Gerüchte: Steep und Darksiders 2). Zum Test : Playtonic legt eine 3D-Pause ein: Die ehemaligen Rare-Veteranen schicken ihre Hüpf-Helden Yooka und Laylee in ein seitliches Jump-n-Run, das mit einer Oberwelt aus der Draufsicht aufgelockert wird. Man erkundet geheime Durchgänge, brennt mit Feuerbeeren Hindernisse aus dem Weg oder flutet ein Tal, um eine Anhöhe schwimmend zu erreichen. Eine entspannende Abwechslung also, die offenbar stark von Mario + Rabbids Kingdom Battle inspiriert wurde.Das vorletzte Spiel der Free-Games-Aktion bei den Feiertagsangeboten 2019 ist Hello Neighbor . Bis zum 31. Dezember 2019 um 17 Uhr hat man Zeit, das Spiel in seine Epic-Games-Bibliothek zu übernehmen ( zur Store-Website ). An Silvester um 17 Uhr wird dann das letzte Spiel dieser Gratis-Aktion folgen. Das Teaser-Logo für den letzten Tag deutet allem Anschein nach auf Yooka-Laylee hin."Hello Neighbour ist ein Stealth-Horror-Spiel, in dem du dich in das Haus deines Nachbarn schleichst, um herauszufinden, welche schrecklichen Geheimnisse er im Keller versteckt. Spiele gegen eine fortschrittliche KI, die aus deinen Aktionen lernt", schreiben die Entwickler. The Talos Principle kann bis zum 30. Dezember 2019 um 17:00 Uhr kostenlos im Epic Games Store abgerufen werden ( zur Store-Website ). Der Titel von Croteam und Devolver Digital kostet sonst 39,99 Euro.Das Rätselspiel aus der Ego-Perspektive im Geiste philosophischer Science-Fiction ist vor fünf Jahren für PC erschienen. Die Story stammt von Tom Jubert (FTL, The Swapper) und Jonas Kyratzes (The Sea Will Claim Everything). Zum Test : Croteam? Das sind doch…richtig: Die Macher von Serious Sam! Aber die Entwickler aus Zagreb lassen den Shooter ruhen und widmen sich aus Egosicht dem Köpfchen - ganz in der Tradition von Portal. In The Talos Principle kann man nicht nur rätseln, sondern über den Menschen und künstliche Intelligenz grübeln.Auch Shadow Tactics: Blades of the Shogun von Mimimi Games und Daedalic Entertainment wird bei den "Feiertagsangeboten" von Epic Games kostenlos im Store angeboten ( zur Store-Website ). Es kostet normalerweise 39,99 Euro. Das Echtzeit-Taktikspiel mit Stealth-Fokus im Japan der Edo-Ära wurde am 6. Dezember 2016 veröffentlicht. Das Gratis-Angebot gilt bis zum 29. Dezember um 17 Uhr. Zum Test : Lust auf kooperative Manöver und Schleichspannung in der guten alten Draufsicht? Das von Commandos (1998) inspirierte Shadow Tactics: Blades of Shogun lässt euch ein fünfköpfiges Team aus Ninja, Samurai & Co durch Schauplätze des alten Japan führen. Während der frühen Edo-Periode des 17. Jahrhunderts infiltriert man Burgen, Städte & Co. Ob die deutschen Entwickler von Mimimi Productions (The Last Tinker) an die Qualität des Klassikers der Pyro Studios oder Nachfolger wie Robin Hood (2002) von Spellbound anknüpfen können, verrät der Test Bis Samstag um 17 Uhr wird Hyper Light Drifter von Heart Machine kostenlos im Epic Games Store angeboten ( zur Store-Website ). Das Action-Adventure ist Ende März 2016 veröffentlicht worden und kostet normalerweise 15,99 Euro. Bereits im August 2019 ist das Spiel im Epic Games Store "verschenkt" worden. Auszug aus unserem Test : Hyper Light Drifter ist ein zauberhaftes Abenteuer in kunstvoller Kulisse! Spielemacher und Grafiker Alex Preston erklärt seine Pixelkunst nicht zum Selbstzweck, sondern beschreibt mit seinen Zeichnungen die große Geschichte einer faszinierenden Welt. Er füttert die Fantasie mit dem Stoff eines Epos', ohne sein Werk je in Worten so zu beschreiben.Im Epic Games Store geht die Free-Games-Aktion mit FTL: Faster Than Light weiter. Die Advanced Edition des Weltraum-Abenteuers nach Roguelike-Bauart von Subset Games aus dem Jahr 2014 kann hier kostenlos in die eigene Epic-Games-Bibliothek übernommen werden ( zur Store-Website ). Der normale Preis des Spiels beträgt 9,99 Euro. Zum Test : Egal ob Captain Future oder Christopher Sim: Als Kapitän eines Sternenschiffs ist man immer? Richtig: Auf wichtiger Mission! Vor allem, wenn Rebellen ihr Unwesen treiben und die Föderation bedrohen. In Faster Than Light soll man wichtige Daten durch die Weiten des Alls transportieren, ohne abgeschossen zu werden - eine gefährliche Reise ...Nach Celeste kann bis zum 26. Dezember um 17:00 Uhr der Totally Accurate Battle Simulator im Epic Games Store kostenlos abgeholt werden ( zur Store-Website ). Das Early-Access-Spiel mit Kampagne, Sandbox-Modus und haufenweise albernen Einheiten kostet sonst 12,49 Euro. Der Early Access soll 2020 beendet werden.Produktbeschreibung: "Totally Accurate Battle Simulator ist ein verrücktes, physikbasiertes Taktikspiel. Erlebe total authentische Kriegsführung durch die Jahrhunderte hindurch. TABS verwendet modernste physikbasierte Simulationen, um dir einen noch nie dagewesenen Einblick in die größten Schlachten der Geschichte zu gewähren!"Celeste ist das nächste Spiel, das im Epic Games Store kostenlos angeboten wird. Es kann bis zum 25. Dezember um 17:00 Uhr abgerufen werden ( zur Store-Website ). Das Spiel wurde im Januar 2018 veröffentlicht und kostet sonst 14,99 Euro. Ende August 2019 wurde Celeste bereits einmal kostenlos im Epic Games Store verteilt - zusammen mit Inside. Zum Test : Seit der hitzigen Diskussion um den Schwierigkeitsgrad von Cuphead gibt es mit Celeste schon wieder einen weiteren Retro-Titel, der manch einen an den Rand der Verzweiflung bringen dürfte. Auch Heldin Madeline muss über sich hinauswachsen, um nicht Opfer von Panikattacken oder Selbstsabotage zu werden. Ein erhebender Aufstieg?Nach Into the Breach, Superhot und Little Inferno kann bis zum 24. Dezember um 17:00 Uhr das affige Fluchtspiel Ape Out kostenlos im Epic Games Store abgerufen werden (vorheriger Preis: 13,99 Euro). Das Spiel von Gabe Cuzzillo, Bennett Foddy, Matt Boch und Publisher Devolver Digital ist Ende Februar 2019 veröffentlicht worden ( zur Store-Website ).In dem Spiel hilft man einem Primaten aus der Top-Down-Ansicht dabei, aus der Gefangenschaft auszubüchsen. In der Pressemitteilung heißt es: "Ape Out ist ein wilder, intensiver und farbenfroh stilisierter Prügler mit den Schwerpunkten auf Flucht, rhythmischer Gewalt und frenetischem Jazz. 