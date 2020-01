Epic Games Store: Horace nur noch kurze Zeit kostenlos, danach folgt The Bridge

Heute ist der letzte Tag, an dem Horace kostenlos im Epic Games Store angeboten wird. Bis 17 Uhr kann der regulär 14,99 Euro kostende Plattformer noch gratis abgerufen werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "Eine Geschichte von einem kleinen Roboter auf einem großen Abenteuer, die du dir nicht entgehen lassen solltest! Horace wurde von nur zwei Personen entwickelt und bietet ein spannendes Plattformspielerlebnis von mehr als 15 Stunden. Mit der tiefgründigen Story und den nostalgischen Popkulturanspielungen überschreitet es die Grenzen des Genres!"Danach wird das Denkspiel The Bridge (zum Test ) eine Woche lang kostenlos angeboten (23. bis 30. Januar 2020): "The Bridge ist ein logisches Denkspiel, das Spieler zwingt, ihr bisheriges Verständnis für Physik und Perspektive zu hinterfragen. Hier treffen Escher und Isaac Newton aufeinander. Manipuliere die Schwerkraft, um die Decke zum Boden zu machen, während du dich durch unmögliche Konstruktionen wagst."