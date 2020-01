Epic Games Store: The Bridge derzeit kostenlos, danach folgt der Landwirtschafts-Simulator 19

Bis zum 30. Januar 2020 wird das Denkspiel The Bridge (zum Test ) eine Woche lang kostenlos im Epic Games Store angeboten: "The Bridge ist ein logisches Denkspiel, das Spieler zwingt, ihr bisheriges Verständnis für Physik und Perspektive zu hinterfragen. Hier treffen Escher und Isaac Newton aufeinander. Manipuliere die Schwerkraft, um die Decke zum Boden zu machen, während du dich durch unmögliche Konstruktionen wagst."In der nächsten Woche (30. Januar bis 6. Februar) soll der Landwirtschafts-Simulator 19 (Farming Simulator 19) als Gratisspiel angeboten werden : "Die ultimative Landwirtschaftssimulation kehrt mit einer kompletten Grafiküberholung und dem umfassendsten Landwirtschaftserlebnis aller Zeiten zurück! Übernimm die Rolle eines modernen Landwirts und entwickle deinen Hof auf zwei großen Spielumgebungen in Amerika und Europa voller spannender neuer landwirtschaftlicher Aktivitäten, Nutzpflanzen zum Ernten, und kümmere dich um verschiedene Nutztiere."