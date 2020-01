Epic Games Store: Farming Simulator 19 derzeit kostenlos, danach folgen Ticket to Ride, Carcassonne & Pandemic

Pandemic

Bis zum 6. Februar 2020 wird der Landwirtschafts-Simulator 19 (Farming Simulator 19) kostenlos im Epic Games Store angeboten: "Die ultimative Landwirtschaftssimulation kehrt mit einer kompletten Grafiküberholung und dem umfassendsten Landwirtschaftserlebnis aller Zeiten zurück! Übernimm die Rolle eines modernen Landwirts und entwickle deinen Hof auf zwei großen Spielumgebungen in Amerika und Europa voller spannender neuer landwirtschaftlicher Aktivitäten, Nutzpflanzen zum Ernten, und kümmere dich um verschiedene Nutztiere."In der nächsten Woche (6. bis 13. Februar) sollen Carcassonne , Ticket to Ride ( Zug um Zug ) und Pandemie ) als Gratisspiele angeboten werden Carcassonne : "Carcassonne ist ein klassisches Legespiel mit modernem Ansatz, das auf dem preisgekrönten Titel basiert, in dem Spieler Plättchen mit südfranzösischen Landschaftsmotiven ziehen und ablegen. Auf den Plättchen können eine Stadt, eine Straße, ein Kloster, eine Wiese oder eine Kombination davon abgebildet sein, und sie müssen neben Plättchen abgelegt werden, die bereits gespielt wurden, und zwar so, dass Städte mit Städten, Straßen mit Straßen usw. verbunden werden. Die Spieler können sich dann überlegen, ob sie einen ihrer Gefolgsleute, die sogenannten Meeples, auf eines der Gebiete setzen: Auf die Stadt als Ritter, auf die Straße als Räuber, auf ein Kloster als Mönch oder auf die Wiese als Bauer. Ist ein Gebiet vollständig, erzielt der Meeple Punkte für seinen Besitzer. Aufgrund der sich ständig verändernden Landschaft ist jedes Spiel ein neues Erlebnis." Ticket to Ride : "Mach dich mit deinen Freunden oder deiner Familie auf, den Brettspielklassiker Ticket to Ride (wieder) zu entdecken. In diesem Eisenbahnabenteuer musst du am schnellsten Städte miteinander verbinden und deine Ziele erreichen." Pandemic : "Die Menschheit steht am Rande der Auslöschung. Als Mitglieder eines Spezialistenteams zur Seuchenbekämpfung seid ihr die Einzigen, die den vier tödlichen Seuchen, die sich auf der ganzen Welt ausbreiten, die Stirn bieten können. Die Zukunft der Menschheit liegt in euren Händen!"